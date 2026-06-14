Вакулко продовжить кар'єру в Астані – ТаТоТаке

Півзахисник казахстанських Ордабаси Юрій Вакулко продовжить свою професійну кар'єру в Астані.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Українець отримав пропозицію підписати контракт, який буде розрахований до 2027 року. Футболіст має замінити у складі Астани гравця збірної Боснії і Герцеговини Івана Башича, якого планують продати найближчим часом.

Нинішня угода Вакулко з Ордабаси розрахована до 31 грудня 2026 року.

Зазначимо, що за підсумками сезону-2025/26 казахстанської Прем'єр-ліги Ордабаси здобули чемпіонство та гратимуть у відборі до Ліги чемпіонів-2026/27, а Астани посіли п'яте місце.

У завершеному сезоні Вакулко зіграв у 16 матчах, де відзначився 4 результативними передачами.

Нагадаємо, що збірна Боснії і Герцеговини за участі Івана Башича зіграла внічию з канадійцями на чемпіонаті світу-2026 року.