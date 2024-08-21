Вакулко: Ціль Кривбаса незмінна — груповий етап єврокубків

Хавбек криворізького Кривбаса Юрій Вакулко розповів, що очікує від матчів проти Бетіса у кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Слова футболіста наводить клубна пресслужба.

"Вважаю, завтра буде дуже цікава гра. Ми продемонстрували хороший футбол проти Вікторії, але десь, можливо, трішки не пощастило.

Наша ціль незмінна — груповий етап єврокубків. Тепер це Ліга Конференцій. Для цього ми маємо проходити Бетіс за сумою двох матчів.

Мікроклімат у команді гарний. У нас все добре. Так, є важкі переїзди, і, можливо, десь не вистачає відновлення. Але коли граєш з такими суперниками на хороших стадіонах за підтримки вболівальників, в такій класній атмосфері — це все нівелюється і втоми не відчуваєш", — сказав Вакулко.