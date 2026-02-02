Кривбас відправив французького форварда на перегляд в інший клуб

24-річний нападник Ноа Ндомбазі вирушив на перегляд в команду з Центральної Азії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен не розраховує на Ндомбазі у другій частині сезону. Тож клуб готовий відпустити французького нападника.

Наразі 24-річний футболіст перебуває на перегляді в команді, що "представляє одну з країн СНД у Центральній Азії".

Вихованець Бордо виступав за юнацьку команду Валенсії, швейцарський Санкт-Галлен та французький Конкарно.

Свого часу нападник викликався до юнацької збірної Франції вікових категорій U16, U17, та U18.

Нао Ндомбазі приєднався до Кривбасу в серпні 2024 року на правах вільного агента. У поточному сезоні нападник відіграв лише 12 хвилин. За весь час перебування в криворізькій команді француз 14 разів виходив на поле, але результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав сенегальського вінгера Ассана Сека, а також 20-річного захисника з Панами Джозефа Джонса.