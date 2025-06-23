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Кривбас визначився із 4-м спаринг-партнером на зборах у Словенії

Олексій Мурзак — 23 червня 2025, 15:32
Кривбас визначився із 4-м спаринг-партнером на зборах у Словенії
ФК Кривбас

Кривбас визначився зі ще одним суперником на зборах у словенському місті Брежице.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

"Червоно-білі" зіграють контрольний матч проти загребського Динамо. Зустріч відбудеться в суботу, 19 липня.

Зазначається, що це буде один із заключних поєдинків клубу з Кривого Рога на літніх зборах. Зараз триває пошук ще двох спаринг-партнерів.

Наразі календар передсезонної підготовки Кривбаса виглядає так:

  • 28.06, субота: ЦСКА Софія, Болгарія.
  • 06.07, неділя: Браво Любляна, Словенія.
  • 13.07, неділя: Уйпешт Будапешт, Угорщина.
  • 19.07, субота: Динамо Загреб, Хорватія.

Загребське Динамо – 25-разовий чемпіон Хорватії, 17-разовий володар національного Кубку. У минулому сезоні хорвати посіли друге місце слідом за Рієкою, поступившись чемпіонством лише за додатковими показниками.

Раніше стало відомо, з ким на австрійських зборах зіграє Металіст 1925.

Динамо Загреб Кривбас

Динамо Загреб

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