Кривбас визначився із 4-м спаринг-партнером на зборах у Словенії
ФК Кривбас
Кривбас визначився зі ще одним суперником на зборах у словенському місті Брежице.
Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.
"Червоно-білі" зіграють контрольний матч проти загребського Динамо. Зустріч відбудеться в суботу, 19 липня.
Зазначається, що це буде один із заключних поєдинків клубу з Кривого Рога на літніх зборах. Зараз триває пошук ще двох спаринг-партнерів.
Наразі календар передсезонної підготовки Кривбаса виглядає так:
- 28.06, субота: ЦСКА Софія, Болгарія.
- 06.07, неділя: Браво Любляна, Словенія.
- 13.07, неділя: Уйпешт Будапешт, Угорщина.
- 19.07, субота: Динамо Загреб, Хорватія.
Загребське Динамо – 25-разовий чемпіон Хорватії, 17-разовий володар національного Кубку. У минулому сезоні хорвати посіли друге місце слідом за Рієкою, поступившись чемпіонством лише за додатковими показниками.
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