Кривбас визначився із 4-м спаринг-партнером на зборах у Словенії

Кривбас визначився зі ще одним суперником на зборах у словенському місті Брежице.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

"Червоно-білі" зіграють контрольний матч проти загребського Динамо. Зустріч відбудеться в суботу, 19 липня.

Зазначається, що це буде один із заключних поєдинків клубу з Кривого Рога на літніх зборах. Зараз триває пошук ще двох спаринг-партнерів.

Наразі календар передсезонної підготовки Кривбаса виглядає так:

28.06, субота: ЦСКА Софія, Болгарія.

06.07, неділя: Браво Любляна, Словенія.

13.07, неділя: Уйпешт Будапешт, Угорщина.

19.07, субота: Динамо Загреб, Хорватія.

Загребське Динамо – 25-разовий чемпіон Хорватії, 17-разовий володар національного Кубку. У минулому сезоні хорвати посіли друге місце слідом за Рієкою, поступившись чемпіонством лише за додатковими показниками.

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