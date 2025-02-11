Кривбас оголосив про трансфер півзахисника Лєвскі
Фердинанд Ікенна
ФК Кривбас
Криворізький Кривбас завершив підписання центрального півзахисника Лєвскі Фердинанда Ікенни.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Орендну угоду розраховано до кінця сезону-2024/25, а Кривбас матиме опцію викупу.
У поточній кампанії Ікенна зіграв 13 матчів у всіх турнірах за болгарський колектив, не відзначившись результативними діями.
Зазначимо, що це вже другий зимовий трансфер Кривбаса – раніше клуб оголосив про підписання вінгера збірної Венесуели.
Раніше криворізький колектив оголосив про відхід одного зі своїх легіонерів.