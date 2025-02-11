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Кривбас оголосив про трансфер півзахисника Лєвскі

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 10:23
Кривбас оголосив про трансфер півзахисника Лєвскі
Фердинанд Ікенна
ФК Кривбас

Криворізький Кривбас завершив підписання центрального півзахисника Лєвскі Фердинанда Ікенни.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Орендну угоду розраховано до кінця сезону-2024/25, а Кривбас матиме опцію викупу.

У поточній кампанії Ікенна зіграв 13 матчів у всіх турнірах за болгарський колектив, не відзначившись результативними діями.

Зазначимо, що це вже другий зимовий трансфер Кривбаса – раніше клуб оголосив про підписання вінгера збірної Венесуели.

Раніше криворізький колектив оголосив про відхід одного зі своїх легіонерів.

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