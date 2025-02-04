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Перший зимовий новачок: Кривбас оголосив про підписання вінгера збірної Венесуели

Олексій Погорелов — 4 лютого 2025, 12:50
Глейкер Мендоза
Глейкер Мендоза
ФК Кривбас Кривий Ріг

Кривбас розпочав свою зимову трансферну кампанію, оформивши перший перехід. Команду Юрія Вернидуба посилив венесуельський вінгер Глейкер Мендоза.

Про цей трансфер криворіжці повідомили на своєму сайті.

Згідно з джерелом, Мендоза перейшов до Кривбаса на правах річної оренди. Український клуб має опцію викупу контракту 23-річного футболіста. В Україні Мендоза виступатиме під 28 номером.

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"Ми давно слідкували за цим гравцем. Мендоза має непогані швидкісні дані, може закрити одразу трі різні позиції, тож ми на нього дуже сподіваємось", – заявив генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко.

Варто зазначити, що 18 січня Глейкер Мендоза дебютував за збірну Венесуели у товариському матчі проти США (1:3). Вінгер провів на полі всі 90 хвилин. Результативними діями гравець не відзначився.

Раніше з'явилася інформація, що Кривбас зробив пропозицію щодо придбання грецького захисника Маріоса Пурзітідіса, який виступає за празьку Дуклу.

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