Кривбас оголосив про відхід капітана збірної Руанди

Опорний півзахисник Кривбаса Джихад Бізімана попрощався з криворізьким клубом.

Відповідну публікацію він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Також інформацію про відхід гравця підтвердив сам клуб.

"Я буду сумувати за кожним з вас. Дякую за підтримку та чудові спогади. Бажаю команді успіхів у подальшому… Працювати з таким компетентним і відданим своїм справі персоналом та гравцями було абсолютним задоволенням. Велике дякую, Кривбас – ми сила", – написав хавбек.

Кривбас підписав Бізіману на правах вільного агента влітку 2023 року. У 49 матчах за криворіжців в його активі 2 голи та 1 результативна передача.

Капітан збірної Руанди разом з Кривбасом став бронзовим призером чемпіонату України в сезоні 2023\2024.

Раніше Кривбас розпочав свою зимову трансферну кампанію, оформивши перший перехід. Команду Юрія Вернидуба посилив венесуельський вінгер Глейкер Мендоза.