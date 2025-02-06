Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас оголосив про відхід капітана збірної Руанди

Олексій Мурзак — 6 лютого 2025, 23:19
Кривбас оголосив про відхід капітана збірної Руанди
Джихад Бізімана
ФК Кривбас

Опорний півзахисник Кривбаса Джихад Бізімана попрощався з криворізьким клубом.

Відповідну публікацію він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Також інформацію про відхід гравця підтвердив сам клуб.

"Я буду сумувати за кожним з вас. Дякую за підтримку та чудові спогади. Бажаю команді успіхів у подальшому…

Працювати з таким компетентним і відданим своїм справі персоналом та гравцями було абсолютним задоволенням. Велике дякую, Кривбас – ми сила", – написав хавбек.

Кривбас підписав Бізіману на правах вільного агента влітку 2023 року. У 49 матчах за криворіжців в його активі 2 голи та 1 результативна передача.

Капітан збірної Руанди разом з Кривбасом став бронзовим призером чемпіонату України в сезоні 2023\2024.

Раніше Кривбас розпочав свою зимову трансферну кампанію, оформивши перший перехід. Команду Юрія Вернидуба посилив венесуельський вінгер Глейкер Мендоза.

Кривбас Джихад Бізімана

Кривбас

Аль-Шабаб Бущана зустрінеться з прямим конкурентом: розклад матчів українців
Київ-Баскет переграв Кривбас і закріпився на другому місці Суперліги
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 19, 20 та 21 туру: деякі зустрічі було перенесено
Перший зимовий новачок: Кривбас оголосив про підписання вінгера збірної Венесуели
Вакулко прокоментував поразку Кривбаса у товариському матчі

Останні новини