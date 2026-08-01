Ван Леувен: Ключовий момент трапився, коли Кривбас пропустив другий гол від Карпат

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен пояснив поразку від Карпат (1:4) у 1 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба "зелено-білих".

"Хочу сказати, що ми почали перший тайм доволі добре, мали шанси. Якби ми зіграли агресивніше, то могли забити два і три голи. Згодом ми реалізували пенальті, пізніше рахунок став 1:1.

Ключовий момент трапився, коли ми пропустили другий гол. Тому що ми зробили помилку. Треба було контролювати гравця Карпат Владислава Бабогла. Після цього моменту команда втратила віру, почала помилятися та отримала ще голи у власні ворота.

Хочу сказати, що ми фактично будуємо нову команду. Взимку пішли гравці з досвідом, влітку ми втратили футболістів, які забивали голи. Прийшло багато нових хлопців різного рівня, їм потрібно адаптуватися до нашої ліги, інтенсивності. Це може зайняти деякий час", – заявив ван Леувен.