Задоволений результатом і тим, як ми почали чемпіонат: тренер Карпат – про перемогу над Кривбасом у 1-му турі УПЛ

Головний тренер Карпат Фран Фернандес прокоментував перемогу над Кривбасом (4:1) у 1-му турі УПЛ, зазначивши, що його підопічні не надто добре увійшли в гру, через що у першому таймі давали багато простору супернику.

Його слова наводить пресслужба львівського клубу.

"Ми не надто добре увійшли в гру. Це характерно для перших офіційних матчів. У першому таймі були занадто розкритими, а суперник користувався нашими помилками в перехідних фазах. Після пропущеного гола ми стали грати краще.

Коли зрівняли рахунок, то почувалися значно комфортніше, спокійніше діяли з м'ячем і скористалися вільними зонами. Загалом я дуже задоволений результатом і тим, як ми почали чемпіонат", – зазначив він.

Наставник "левів" також відповів на питання відносно завдання на сезон.

"Наш склад ще не до кінця сформований, тому ми не можемо говорити про довгострокові цілі. Зараз концентруємося на тому, щоб рухатися від гри до гри. Коли склад буде повністю укомплектований, тоді можна буде говорити про інші завдання", – підкреслив Фернандес.

Нагадаємо, перший тур стартував напередодні у Києві, де Колос в меншості програв Зорі.