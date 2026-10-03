Син Шевченка перебрався до клубу з сьомого дивізіону Англії
Англійський Шолінг оголосив про підписання правого вінгера Крістіана Шевченка, сина президента УАФ Андрія Шевченка.
Про це повідомляє сайт клубу.
Деталі співпраці не розголошують. Перехід відбувся на правах вільного агента, адже у липні 2026-го Крістіан покинув Вотфорд.
Портал Transfermarkt зазначає, що угода розрахована до кінця поточного сезону-2026/27.
Нова команда 19-річного футболіста виступає аж у сьомому дивізіоні Англії, у якому після 8-ми зіграних матчів займає лише 16-те місце серед 22 учасників ліги (10 балів).
3 жовтня о 17:00 (за київським часом) Шолінг зіграє виїзний поєдинок проти Еббсфліт Юнайтед у 3-му кваліфікаційному раунді Кубку Англії сезону-2026/2027.
Нагадаємо, що Шевченко-молодший розпочинав свій футбольний шлях в академії лондонського Челсі, а взимку 2022-го приєднався до структури Тоттенгема.
Влітку 2023-го Крістіан перебрався до Вотфорда, у якому виступав за молодіжні команди "шершнів".
Також має за своєю спиною 11 ігор за збірну України U-19 та 4 матчі за національну команду U-20.
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