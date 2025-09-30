В Англії просто так не грають: Маркевич – про сина Шевченка у збірній України

Український тренер Мирон Маркевич відреагував на виклик гравця молодіжної команди Вотфорда Крістіана Шевченка до збірної України U-20 на чемпіонат світу.

Про це фахівець розповів у коментарі "Українському футболу".

"Чи розраховує на Крістіана головний тренер "синьо-жовтих"? Мені складно відповісти на це питання, бо я його не бачив ні в тренувальному процесі, ні в іграх. Однак, я думаю, що в нього хороший рівень, він же не дарма грає за молодіжну команду англійського Вотфорду. В Англії так просто ніхто не грає, хоч ти і з прізвищем Шевченко, хоч з якимось іншим, — сказав Маркевич.

Крістіан Шевченко отримав українське громадянство у 2024 році.

Нагадаємо, юнацька збірна України у 1 турі групового еатпу ЧС-2025 обіграла команду Південної Кореї. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть сьогодні, 30 вересня, проти збірної Панами. Початок – о 23:00 за київським часом.