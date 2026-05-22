Син Шевченка покине англійський клуб

Український вінгер Крістіан Шевченко покине Вотфорд наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Минулого літа син Андрія Шевченка підписав контракт із Вотфордом на один рік з опцією продовження ще на сезон. Тепер же у клубі вирішили не активовувати опцію продовження угоди з українцем.

У поточному сезоні 19-річний вінгер взяв участь у 5 матчах Кубку АПЛ U-21, в яких відзначився двома забитими голами. У 2025 році Шевченко-молодший дебютував за молодіжну збірну України U-20. Сумарно провів за команду 4 матчі, результативними діями не відзначався.

Основною позицією Шевченка-молодшого є правий вінгер, також він може зіграти правого вінгера та центрального нападника.