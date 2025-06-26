Багато гарних спогадів – Еріксен попрощався з Манчестер Юнайтед

Півзахисник Крістіан Еріксен попрощався з Манчестер Юнайтед після свого відходу з клубу.

Слова данського півзахисника публікує сайт "Червоних дияволів".

"Це був гідний спосіб завершити, враховуючи сезон. Багато гарних спогадів, особливих ігор, багато особливих людей, яких я зустрів. Два трофеї, а між ними ще й кілька фіналів. Я справді насолоджувався своїм часом тут, величезне спасибі клубу, вболівальникам, товаришам по команді. Вболівальники підтримували нас завжди, незалежно від обставин. Сподіваюся, попереду будуть хороші часи, як і казав тренер", – заявив Еріксен.

Данський півзахисник приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2022 року на правах вільного агента. У сезоні 2024/25 Англійської Прем’єр-Ліги Еріксен провів 32 матчі, в яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що МЮ залишить низка гравців. Серед них – і Еріксен.

В одному з інтерв’ю данський півзахисник заявляв, що "манкуніанцям" пощастило не вилетіти з АПЛ за підсумками минулого сезону.