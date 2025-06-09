Манчестер Юнайтед розпрощався з кількома гравцями

"Манкуніанці" оголосили список футболістів, які залишать клуб.

Про це інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

У новому сезоні фіналісти Ліги Європи не розраховують на низку гравців основної та молодіжної команд. Щодо досвідчених гравців, то йдеться про захисників Джонні Еванса та Віктора Лінделефа, а також – півзахисника Крістіана Еріксена.

Джонні Еванс, вихованець клубу, залишає МЮ вдруге. Під час свого першого перебування у складі "Червоних дияволів" він виграв три титули Прем'єр-ліги, Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Кубок ліги. Після повернення у 2023 році до списку виграних трофеїв з клубом Еванс додав Кубок Англії.

Шведський захисник Віктор Лінделеф провів на Олд Трафорд вісім років, зігравши 284 матчі та здобувши Кубок Англії та Кубок Ліги. Данський півзахисник Крістіан Еріксен провів за МЮ 108 матчів.

Також Манчестер Юнайтед підтвердив відхід із клубу шістьох гравців академії – Губерта Грачика, Джека Кінгдона, Сема Мюррея, Тома Майлса, Джеймса Нолана та Тома Вустера.

Раніше повідомлялося, що Барселона та Манчестер Юнайтед можуть здійснити гучний обмін гравцями, а Аль-Хіляль зацікавлений у підписанні Джейдона Санчо.