Гендерсон: Тренер змусив повірити, що ми можемо виграти будь-який матч

Голкіпер Крістал Пелес Дін Гендерсон прокоментував вихід команди у фінал Ліги конференцій сезону-2025/26.

Слова воротаря наводить TNT Sports.

"Коли ти виходиш після такого матчу, як фінал Кубка Англії минулого сезону, це додає впевненості, це змушує тебе прагнути наступного кроку. У нас група амбітних гравців, не забувайте про це. Це справді неймовірно – навіть потрапити з Крістал Пелес у єврокубки, не кажучи вже про вихід у фінал. Нам потрібно продемонструвати щось особливе і повернути те, на що ми заслуговуємо.

Очевидно, для цього клубу видно зв'язок між гравцями та вболівальниками. Це фантастично, це неймовірно. Тренер прийшов і змусив команду повірити, що ми можемо виграти будь-який матч. Це був складний сезон через кількість ігор, але ми знову вийшли у фінал – і це чудово", – заявив англієць.