Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гендерсон: Тренер змусив повірити, що ми можемо виграти будь-який матч

Олег Дідух — 8 травня 2026, 13:45
Гендерсон: Тренер змусив повірити, що ми можемо виграти будь-який матч
Дін Хендерсон
Getty Images

Голкіпер Крістал Пелес Дін Гендерсон прокоментував вихід команди у фінал Ліги конференцій сезону-2025/26.

Слова воротаря наводить TNT Sports.

"Коли ти виходиш після такого матчу, як фінал Кубка Англії минулого сезону, це додає впевненості, це змушує тебе прагнути наступного кроку. У нас група амбітних гравців, не забувайте про це. Це справді неймовірно – навіть потрапити з Крістал Пелес у єврокубки, не кажучи вже про вихід у фінал. Нам потрібно продемонструвати щось особливе і повернути те, на що ми заслуговуємо.

Очевидно, для цього клубу видно зв'язок між гравцями та вболівальниками. Це фантастично, це неймовірно. Тренер прийшов і змусив команду повірити, що ми можемо виграти будь-який матч. Це був складний сезон через кількість ігор, але ми знову вийшли у фінал – і це чудово", – заявив англієць.

Нагадаємо, напередодні Крістал Пелес у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій обіграв Шахтар 2:1 і вийшов у фінал, вигравши двоматчеве протистояння з рахунком 5:2.

Гендерсон Крістал Пелес Ліга конференцій 2025/26

Гендерсон

Гендерсон: Ми заслужили перемогу над Ліверпулем
Екскапітан Ліверпуля став одноклубником Ярмолюка
Легенда Ліверпуля стане одноклубником Ярмолюка
Гендерсон близький до повернення в свій рідний клуб
Аякс оголосив про відхід Гендерсона

Останні новини