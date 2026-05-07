Шахтар назвав стартовий склад на матч з Крістал Пелес у Лізі конференцій

Тренерські штаби донецького Шахтаря й англійського Крістал визначилися зі стартовими складами своїх команд на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Крістал Пелес: Гендерсон, Річардс, Лакруа, Канво, Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл, Сарр, Матета, Піно

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Аліссон, Педріньйо, Марлон Гомес, Егіналду, Еліас

Поєдинок між командами відбудеться на стадіоні "Селхерст Парк" та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом цієї зустрічі англійців. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1,68. Нічия – 4,22. Виграш "гірників" – 5,29.

За підсумками двоматчевої дуелі аналітики не сумніваються в успіху "орлів". Коефіцієнт на вихід до півфіналу Крістал Пелес становить 1,02, а донеччан – 16,00.

Нагадаємо, що в першому матчі Шахтар поступився з рахунком 1:3. Тоді єдиним голом у складі "гірників" відзначився Олег Очеретько.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.