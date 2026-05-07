Крістал Пелес – Шахтар: букмекери визначили фаворита матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій

Букмекери визначилися з котируваннями на матч-відповідь півфіналу Ліги конференції, в якому Крістал Пелес вдома прийматиме донецький Шахтар.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом цієї зустрічі англійців. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 4,25. Виграш "гірників" – 5,33.

За підсумками двоматчевої дуелі аналітики не сумніваються в успіху "орлів". Коефіцієнт на вихід до півфіналу Крістал Пелес становить 1,02, а донеччан – 16,00.

Поєдинок між командами відбудеться 7 травня на стадіоні "Селхерст Парк". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому матчі Шахтар поступився з рахунком 1:3. Тоді єдиним голом у складі "гірників" відзначився Олег Очеретько.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.