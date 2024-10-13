Ключову роль зіграв характер: Криськів – про перемогу над Грузією

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Дмитро Криськів вважає, що характер "синьо-жовтих" став запорукою успіху в матчі проти Грузії (1:0) у Лізі націй.

Цитує гравця пресслужба УАФ.

"Дуже радий, що ми здобули важливу перемогу після складного періоду. Були дві поразки, треба було вийти й показати наш український характер, дати позитивну реакцію після цих невдач. Перемога додасть нам мотивації, упевненості, що ми можемо здобувати результат із гарною грою. Я задоволений перемогою, а мій дебют — додаток до цієї звитяги. Я навіть не встиг похвилюватися. Сказали виходити на заміну, я швидко перевдягнувся й був готовий допомогти команді", – розповів півзахисник.

Гравець згадав про настанови головного тренера Сергія Реброва перед матчем з грузинами.

"Ключову роль зіграв характер. Сергій Ребров перед грою наголошував саме на тому, що ми повинні показати наш характер, продемонструвати реакцію на невдалий період. Ми мали переступити через себе та здобути цю перемогу, яка для нас зараз дуже важлива", – зазначив Криськів.

Зазначимо, що півзахисник Шахтаря на 91-й хвилині замінив Калюжного та став третім дебютантом збірної України у цьому поєдинку.

У наступному турі Ліги націй збірна України прийматиме команду Чехії, у паралельному матчі Грузія зіграє вдома проти Албанії. Обидва поєдинки відбудуться 14 жовтня.

Нагадаємо, перемогу над Грузією Україні приніс гол Мудрика на 35-й хвилині. Підопічні Реброва набрали свої перші очки в нинішньому розіграші Ліги націй.

В перших двох турах українці не змогли обіграти команду Албанії в номінально домашньому матчі в Празі (1:2), а за три дні по тому, на цьому ж стадіоні, вже поступилися в гостьовій грі команді Чехії – 2:3.