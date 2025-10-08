Українська правда
Хавбек Шахтаря пропустить кілька тижнів через травму – журналіст

Олег Дідух — 8 жовтня 2025, 10:08
Дмитро Криськів
Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів отримав травму.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, йдеться про нову травму, а не рецидив старого пошкодження, яке отримав хавбек минулого літа. Орієнтовні терміни відновлення – три тижні, лікування Криськів проходитиме закордоном.

25-річний хавбек точно пропустить матчі Шахтаря в УПЛ проти Полісся та Кудрівки після паузи на матчі збірних, а також поєдинок Ліги Європи проти варшавської Легії. Його участь у двох іграх з київським Динамо (28 жовтня – в Кубку України, 1 листопада – в чемпіонаті) під питанням.

У поточному сезоні Криськів взяв участь у 4 матчах Шахтаря в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Дмитро Криськів

