Роналду: Я належу Саудівській Аравії
Легенда світового футболу Кріштіану Роналду заявив, що хоча він є португальцем, але цілком належить Саудівскій Аравії.
Про це форвард заявив клубній пресслужбі Аль-Насра.
"Ви повинні пишатися своєю країною, тому що вона у вас приголомшлива. І її майбутнє буде світлим, тому що все розвивається так швидко.
Ви не тільки говорите, а й працюєте. Тож це найголовніше. Як я вже багато-багато разів говорив, я належу Саудівській Аравії. Я португалець, але належу Саудівській Аравії", – розповів Роналду.
Нагадаємо, Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.
Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.
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