Роналду: Я належу Саудівській Аравії

Легенда світового футболу Кріштіану Роналду заявив, що хоча він є португальцем, але цілком належить Саудівскій Аравії.

Про це форвард заявив клубній пресслужбі Аль-Насра.

"Ви повинні пишатися своєю країною, тому що вона у вас приголомшлива. І її майбутнє буде світлим, тому що все розвивається так швидко.

Ви не тільки говорите, а й працюєте. Тож це найголовніше. Як я вже багато-багато разів говорив, я належу Саудівській Аравії. Я португалець, але належу Саудівській Аравії", – розповів Роналду.

🎙️ قائد #النصر السعودي كريستيانو رونالدو :

" علينا أن نذكر صاحب السمو الملكي "ولي عهدنا" لأنه يقوم بجهد وعمـل رائع 💚

" أنا برتغالي 🇵🇹 ، ولكنّي أنتمي للمملكة العربية السعودية "🇸🇦 pic.twitter.com/hAPaQoqBLo — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 28, 2025

Нагадаємо, Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.

Раніше ЗМІ розкрили деталі нового контракту Кріштіану зі своїм клубом.