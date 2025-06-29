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Роналду: Я належу Саудівській Аравії

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 14:46
Роналду: Я належу Саудівській Аравії
Кріштіану Роналду
Getty Images

Легенда світового футболу Кріштіану Роналду заявив, що хоча він є португальцем, але цілком належить Саудівскій Аравії.

Про це форвард заявив клубній пресслужбі Аль-Насра.

"Ви повинні пишатися своєю країною, тому що вона у вас приголомшлива. І її майбутнє буде світлим, тому що все розвивається так швидко.

Ви не тільки говорите, а й працюєте. Тож це найголовніше. Як я вже багато-багато разів говорив, я належу Саудівській Аравії. Я португалець, але належу Саудівській Аравії", – розповів Роналду.

Нагадаємо, Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

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Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.

Раніше ЗМІ розкрили деталі нового контракту Кріштіану зі своїм клубом.

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