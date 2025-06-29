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Роналду: Саудівська ліга вже входить до п'ятірки кращих у світі

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 08:35
Роналду: Саудівська ліга вже входить до п'ятірки кращих у світі
x.com/AlNassrFC

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду поділився думкою про те, чи входить чемпіонат Саудівської Аравії до п'ятірки кращих у світі.

Слова легендарного португальця наводить ESPN.

"Звісно, наша ліга все ще вдосконалюється, але ми вже входимо у п'ятірку кращих у світі. У нас ще є час, за останні два роки ми дуже зросли професійно.

Я щасливий, бо цей чемпіонат дуже конкурентоспроможний. Тільки люди, які тут не грали або не розбираються у футболі, можуть казати, що це не топчемпіонат. Я граю тут і знаю, про що кажу", – розповів Роналду.

Нагадаємо, Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії. 

Раніше ЗМІ розкрили деталі нового контракту Кріштіану зі своїм клубом.

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