Роналду: Саудівська ліга вже входить до п'ятірки кращих у світі

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду поділився думкою про те, чи входить чемпіонат Саудівської Аравії до п'ятірки кращих у світі.

Слова легендарного португальця наводить ESPN.

"Звісно, наша ліга все ще вдосконалюється, але ми вже входимо у п'ятірку кращих у світі. У нас ще є час, за останні два роки ми дуже зросли професійно.



Я щасливий, бо цей чемпіонат дуже конкурентоспроможний. Тільки люди, які тут не грали або не розбираються у футболі, можуть казати, що це не топчемпіонат. Я граю тут і знаю, про що кажу", – розповів Роналду.