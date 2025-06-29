Роналду: Саудівська ліга вже входить до п'ятірки кращих у світі
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду поділився думкою про те, чи входить чемпіонат Саудівської Аравії до п'ятірки кращих у світі.
Слова легендарного португальця наводить ESPN.
"Звісно, наша ліга все ще вдосконалюється, але ми вже входимо у п'ятірку кращих у світі. У нас ще є час, за останні два роки ми дуже зросли професійно.
Я щасливий, бо цей чемпіонат дуже конкурентоспроможний. Тільки люди, які тут не грали або не розбираються у футболі, можуть казати, що це не топчемпіонат. Я граю тут і знаю, про що кажу", – розповів Роналду.
Нагадаємо, Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.
Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.
Раніше ЗМІ розкрили деталі нового контракту Кріштіану зі своїм клубом.