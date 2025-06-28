ЗМІ розкрили подробиці нового контракту Роналду з Аль-Насром

Західні ЗМІ дізнались подробиці нового контракту Кріштіану Роналду з саудівським Аль-Насром.

Про це повідомляє Talksport з посиланням на The Sun.

Так, футболіст отримуватиме 178 мільйонів фунтів на рік, отримає підписний бонус 24,5 млн, який на другий рік контракту вже складатиме 38 мільйонів.

Також Роналду отримав акції клубу на загальну суму у 33 мільйони фунтів, матиме бонуси за перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії та за отримання "Золотої бутси".

Загальний пакет контракту може досягти 492 мільйони фунтів за два роки.

Нагадаємо, Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялось, що Роналду став найбільш оплачуваним футболістом в історії.