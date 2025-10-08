Роналду: Я гратиму ще недовго, кілька років

Нападник збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду прагне продовжувати кар'єру протягом кількох років.

Про це португалець заявив напередодні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

"Головне – насолоджуватися моментом. Я знаю, що мені залишилося небагато років, щоб грати, але той невеликий час, що у мене є, я хочу використати максимально. Я живу за філософією "живи одним днем". Ніяких довгострокових планів. Я насолоджуюся кожним днем і кожним тренуванням.

Я хочу грати ще кілька років, небагато... Маю бути чесним. Я все ще показую хороші результати, допомагаю своєму клубу та національній збірній. Чому б не продовжувати? Я впевнений, що коли я завершу кар'єру, я буду задоволений, бо віддав усе", – сказав Роналду.

Напередодні 40-річний португалець назвав мету на відбірковий етап до ЧС-2026, що відбудеться в США, Мексиці та Канаді.

У суботу, 11 жовтня, збірна Португалії прийматиме Ірландію в межах 3 туру відбіркового етапу на ЧС-2026. Наразі португальці мають 6 очок з 6 та очолюють групу F, де також виступають команди Вірменії та Угорщини.

Раніше Кріштіану Роналду був визнаний найкращим футболістом усіх часів за версією португальської Прімейри.