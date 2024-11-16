Роналду встановив рекорд за кількістю перемог у складі збірної, обігнавши ексодноклубника по Реалу

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду став світовим рекорсменом за кількістю перемог у складі національної команди.

Про чергове досягнення 39-річного футболіста повідомляє Goal.

Роналду оформив дубль у розгромній перемозі Португалії над Польщею (5:1) у матчі Ліги націй-2024/25.

Для Кріштіану ця перемога стала вже 132-ю у складі збірної Португалії, що стало новим світовим рекордом. На це у форварда пішло 215 матчів.

Португалець став одноосібним рекордсменом, перевершивши показник свого колишнього одноклубника по Реалу Серхіо Рамоса, який виграв 131 матч разом зі збірною Іспанії. Свій вже колишній рекорд іспанець встановив за 180 ігор.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Cristiano Ronaldo (132) supera a Sergio Ramos (131) y se convierte en el jugador con más victorias en TODA la historia del fútbol de selecciones.



Cristiano ya es:



🇵🇹 El jugador con más partidos disputados con una selección absoluta: 217

🇵🇹 El jugador con… pic.twitter.com/6OPjVzyDL9 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 15, 2024

Поки Кріштіану Роналду продовжує грати у Саудівській Аравії за Аль-Наср, Серхіо Рамос планував повернутися в Реал, запропонувавши "бланкос" свої послуги.