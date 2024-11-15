Португалія з дублем Роналду розгромила Польщу в 5 турі Ліги націй, скандал у матчі Румунія – Косово

Сьогодні, 15 листопада, відбулося дев'ять матчів п'ятого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Лідер групи 1 у Лізі А збірна Португалії розгромила Польщу, забивши 5 м'ячів, та гарантувала собі вихід у плейоф. Дубль у матчі на рахунку зіркового нападника Кріштіану Роналду.

Чинний чемпіон Європи Іспанія, яка лідирує у групі 4, на виїзді розібралася зі збірною Данії та також гарантувала собі перше місце на турнірі.

Збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу не змогла перемогти Косово. На останній хвилині матчу гравці Косово покинули поле через вигуки фанатів на стадіоні.

Ліга націй сезону-2024/25

5 тур, 15 листопада

Ліга А, група 1

Португалія – Польща 5:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Леау, 2:0 – 72 Роналду, 3:0 – 80 Фернандеш, 4:0 – 83 Нету, 5:0 – 87 Роналду, 5:1 – 89 Марчук

Шотландія – Хорватія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 86 Макгін

Вилучення: Сучіч 44

Ліга А, група 4

Данія – Іспанія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Оярсабаль, 0:2 – 58 Перес, 1:2 – 84 Ісаксен

Швейцарія – Сербія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 79 Амдуні, 1:1 – 88 Терзич

Нереалізоване пенальті: Мітрович 55

Ліга С, група 2

Кіпр – Литва 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Кастанос, 1:1 – 47 Гінейтіс, 2:1 – 63 Ціоніс

Румунія – Косово 0:0 (не догано)

Ліга С, група 3

Північна Ірландія – Білорусь 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Баллард, 2:0 – 62 Чарльз

Люксембург – Болгарія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 23 Краєв

Ліга D, група 1

Сан-Марино – Гібралтар 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Вокер (пен.), 1:1 – 90+1 Нанні

Нагадаємо, зі вчорашніми результатами матчів у Лізі націй можна ознайомитися в цій новині.

Зазначимо, що збірна України свій матч у Лізі націй зіграє 16 листопада проти Грузії. Гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.