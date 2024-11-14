Рамос запропонував свої послуги Реалу, але клуб відмовив гравцеві
Реал Мадрид не буде повертати Серхіо Рамоса на Сантьяго Бернабеу.
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
Королівський клуб має серйозні проблеми у центрі захисту через нещодавню травму Едера Мілітао, відсутність Давіда Алаби та втрату Начо Фернандеса, який минулого літа поїхав до Саудівської Аравії.
У зв'язку з цим Серхіо Рамос, який провів у Реалі 16 років своєї кар'єри та все ще знаходиться у статусі вільного агента, запропонував клубу свої послуги. Але враховуючи травматичність 38-річного захисника, мадридці відмовили йому.
До того ж, західні ЗМІ раніше писали про конфлікт між Рамосом та президентом клубу Флорентіно Пересом, що й призвело до того, що центрбек залишив Мадрид влітку 2021 року.
Минулий сезон Серхіо Рамос провів у рідній Севільї. Там він зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та одну результативну передачу.
Раніше ексзахисник Реала Начо Фернандес заявив, що він не повернеться до Мадриду, якщо клуб, вихованцем якого він є, попросить його про це.