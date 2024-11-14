Рамос запропонував свої послуги Реалу, але клуб відмовив гравцеві

Реал Мадрид не буде повертати Серхіо Рамоса на Сантьяго Бернабеу.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Королівський клуб має серйозні проблеми у центрі захисту через нещодавню травму Едера Мілітао, відсутність Давіда Алаби та втрату Начо Фернандеса, який минулого літа поїхав до Саудівської Аравії.

У зв'язку з цим Серхіо Рамос, який провів у Реалі 16 років своєї кар'єри та все ще знаходиться у статусі вільного агента, запропонував клубу свої послуги. Але враховуючи травматичність 38-річного захисника, мадридці відмовили йому.

До того ж, західні ЗМІ раніше писали про конфлікт між Рамосом та президентом клубу Флорентіно Пересом, що й призвело до того, що центрбек залишив Мадрид влітку 2021 року.

🚨 EXCLUSIVA 🚨



💥 "SERGIO RAMOS se ha ofrecido al REAL MADRID y el club le ha dicho que NO".



ℹ️ Información de @JuanfeSanzPerez anoche en @elchiringuitotv.#JUGONES pic.twitter.com/dwgK9zLHaM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 14, 2024

Читайте також : Голкіпер Реала відмовляється грати за свою збірну через розбіжності з тренером

Минулий сезон Серхіо Рамос провів у рідній Севільї. Там він зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та одну результативну передачу.

Раніше ексзахисник Реала Начо Фернандес заявив, що він не повернеться до Мадриду, якщо клуб, вихованцем якого він є, попросить його про це.