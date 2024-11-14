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Рамос запропонував свої послуги Реалу, але клуб відмовив гравцеві

Олексій Погорелов — 14 листопада 2024, 20:00
Рамос запропонував свої послуги Реалу, але клуб відмовив гравцеві
Серхіо Рамос
УЄФА

Реал Мадрид не буде повертати Серхіо Рамоса на Сантьяго Бернабеу.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Королівський клуб має серйозні проблеми у центрі захисту через нещодавню травму Едера Мілітао, відсутність Давіда Алаби та втрату Начо Фернандеса, який минулого літа поїхав до Саудівської Аравії.

У зв'язку з цим Серхіо Рамос, який провів у Реалі 16 років своєї кар'єри та все ще знаходиться у статусі вільного агента, запропонував клубу свої послуги. Але враховуючи травматичність 38-річного захисника, мадридці відмовили йому.

До того ж, західні ЗМІ раніше писали про конфлікт між Рамосом та президентом клубу Флорентіно Пересом, що й призвело до того, що центрбек залишив Мадрид влітку 2021 року.

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Минулий сезон Серхіо Рамос провів у рідній Севільї. Там він зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та одну результативну передачу.

Раніше ексзахисник Реала Начо Фернандес заявив, що він не повернеться до Мадриду, якщо клуб, вихованцем якого він є, попросить його про це.

Серхіо Рамос Реал Мадрид

Реал Мадрид

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