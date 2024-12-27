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Роналду: Якби я був власником МЮ, то все було б інакше

Микола Дендак — 27 грудня 2024, 20:13
Роналду: Якби я був власником МЮ, то все було б інакше
Кріштіану Роналду

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду заявив, що не збирається в майбутньому бути тренером. Він стане власником великого клубу.

Про це португалець розповів на церемонії вручення Globe Soccer Awards.

"Я ніколи не стану тренером чи президентом команди. Можливо буду власником. Є кілька варіантів, про які я думаю, але не зараз, доки я продовжую грати.
Взяти той самий Манчестер Юнайтед. Там проблема не в тренері, вона набагато глибша. Якби я був власником МЮ, то все було б інакше. У мене багато планів, але запам'ятайте мої слова: я буду власником великого клубу", – сказав Роналду.

Нещодавно Роналду розповів про те, коли збирається завершувати кар’єру.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану може змінити клуб у Саудівській Аравії. Форвард може стати заміною Неймара в Аль-Хілялі.

Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

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