Португальська федерація анонсувала особливе вшанування Роналду після завершення кар'єри у збірній

Португальська футбольна федерація відреагувала на рішення Кріштіану Роналду завершити виступи за національну збірну. Організація подякувала легендарному нападнику за його внесок у розвиток португальського футболу та анонсувала проведення спеціального заходу на його честь.

У своїй заяві федерація назвала Роналду "вічним капітаном" і відзначила його виняткову кар'єру, лідерські якості та відданість національній команді.

"Португальська федерація футболу висловлює найглибшу та незмінну вдячність своєму вічному капітану Кріштіану Роналду, який сьогодні оголосив про остаточне завершення кар'єри в національній збірній. З почуттям глибокої вдячності та безмежного захоплення Португальська федерація футболу публічно висловлює подяку Кріштіану Роналду за його виняткову кар'єру, пов'язану з служінням нашій країні. Наш капітан був не просто видатним спортсменом, а й лідером, який надихав партнерів, прикладом відданості та головним символом нашої національної команди", – йдеться в заяві.

Окремо організація підкреслила, що спадщина нападника виходить далеко за межі футбольного поля, адже він став прикладом для багатьох поколінь молодих футболістів.

"Кріштіану Роналду прославив Португалію та надихнув покоління молодих людей, які мріють піти його шляхом. Для багатьох із нас він – найкращий гравець усіх часів!", – зазначено в дописі.

Також у заяві повідомили про намір організувати спеціальний захід, гідний масштабу кар'єри колишнього капітана, щоб уболівальники та вся країна могли ще раз подякувати йому за внесок у національну команду.

"Тому федерація не може залишити це прощання без належної уваги. МИ прагнемо організувати та провести захід, гідний масштабу кар'єри Кріштіану Роналду, щоб уболівальники та вся країна мали можливість ще раз привітати й ушанувати футболіста, який так багато зробив для нас. Дякуємо за все, капітане! Збірна завжди буде твоїм домом! До 1000-го гола!" – йдеться в заяві федерації.

Нагадаємо, 5 листопада Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії, кольори якої він захищав із 2023 року. Таке рішення 41-річного ветерана було ухвалене на фоні конфлікту із головним тренером команди Жорже Жезушем.