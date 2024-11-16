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Роналду розповів, коли завершить кар’єру

Олег Дідух — 16 листопада 2024, 12:32
Роналду розповів, коли завершить кар’єру
Кріштіану Роналду
Getty Images

Зірковий форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про те, коли збирається завершувати кар’єру.

39-річного нападника цитує Фабріціо Романо.

"Я просто хочу насолоджуватися. Плани щодо завершення кар’єри? Не знаю, чи має це статися у найближчі один-два роки. Мені скоро виповниться 40 років. Я хочу насолоджуватися футболом, допоки я буду відчувати, що я мотивований, я буду продовжувати. У той день, коли я відчую, що у мене більше немає мотивації, я закінчу кар’єру", – заявив португалець.

40 років гравцеві Аль-Насра виповниться 5 лютого 2025 року.

Вчора Роналду оформив дубль у ворота збірної Польщі у матчі Ліги націй (перемога 5:1). Це дозволило форварду стати рекордсменом за кількістю перемог зі своєю збірною – 132.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу

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