Автомобіль перекинувся: зірка клубу АПЛ потрапив у ДТП
Вінгер Галл Сіті Сорба Томас потрапив у ДТП на своєму Land Rover Defender, у результаті якої автомобіль перевернувся.
Пресслужба англійського клубу підтвердила інцидент.
Вказується, що 27-річний футболіст не постраждав. Поліція наразі продовжує з'ясовувати всі обставини аварії.
"З полегшенням підтверджуємо, що Сорба Томас не постраждав унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася неподалік від тренувальної бази клубу в Коттінгемі.
Клуб знає про зображення автомобіля Сорби, що поширюються в соціальних мережах, і може запевнити вболівальників, що футболіст не зазнав жодних травм і вийшов з автомобіля цілком неушкодженим", – йдеться в заяві.
Наприкінці літнього трансферного вікна Томас приєднався до Галл Сіті, встигнувши зіграти за клуб два поєдинки.
Раніше повідомлялося, що на 33-му році життя внаслідок автокатастрофи пішов із життя бразильський арбітр Бруно Давид Россетті.