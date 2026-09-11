Автомобіль перекинувся: зірка клубу АПЛ потрапив у ДТП

Вінгер Галл Сіті Сорба Томас потрапив у ДТП на своєму Land Rover Defender, у результаті якої автомобіль перевернувся.

Пресслужба англійського клубу підтвердила інцидент.

Вказується, що 27-річний футболіст не постраждав. Поліція наразі продовжує з'ясовувати всі обставини аварії.

"З полегшенням підтверджуємо, що Сорба Томас не постраждав унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася неподалік від тренувальної бази клубу в Коттінгемі.

Клуб знає про зображення автомобіля Сорби, що поширюються в соціальних мережах, і може запевнити вболівальників, що футболіст не зазнав жодних травм і вийшов з автомобіля цілком неушкодженим", – йдеться в заяві.