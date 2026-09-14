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Син легенди Мілана провалив тест на алкоголь після ДТП та був позбавлений водійських прав

Микола Літвінов — 14 вересня 2026, 14:06
Син легенди Мілана провалив тест на алкоголь після ДТП та був позбавлений водійських прав
Даніель Мальдіні
ФК Кальярі

Сина колишнього захисника Мілана Паоло Мальдіні, Даніеля Мальдіні, позбавили водійських прав після того, як він потрапив у ДТП, а в його крові знайшли недопустиму норму алкоголю.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, у футболіста зафіксували показники 0,91 г/л алкоголю у першій спробі та 0,89 г/л у другій. Допустима норма алкоголю в крові в Італії під час керування автомобілем є 0,5 г/л.

Мальдіні став одним із шести людей, які отримали незначні травми. Італійського футболіста доставили до лікарні для обстеження, проте там він пробув менше ніж день, і згодом його виписали.

Також Мальдіні зробили тест на наркотичні речовини, проте його результати поки невідомі.

Адвокат гравця відмовився давати коментарі з приводу цієї ситуації.

Зауважимо, що влітку 2026 року Мальдіні перейшов на правах оренди з Аталанти до розташування Кальярі. За цей час провів у футболці "червоно-синіх" 6 матчів.

Гравець потрапив у автокатастрофу незабаром після того, як відзначився другим своїм голом у сезоні в матчі проти Аталанти в 4 турі Серії А (виїзна перемога Кальярі 2:1).

ДТП Даніель Мальдіні

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