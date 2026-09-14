Син легенди Мілана провалив тест на алкоголь після ДТП та був позбавлений водійських прав

Сина колишнього захисника Мілана Паоло Мальдіні, Даніеля Мальдіні, позбавили водійських прав після того, як він потрапив у ДТП, а в його крові знайшли недопустиму норму алкоголю.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, у футболіста зафіксували показники 0,91 г/л алкоголю у першій спробі та 0,89 г/л у другій. Допустима норма алкоголю в крові в Італії під час керування автомобілем є 0,5 г/л.

Мальдіні став одним із шести людей, які отримали незначні травми. Італійського футболіста доставили до лікарні для обстеження, проте там він пробув менше ніж день, і згодом його виписали.

Також Мальдіні зробили тест на наркотичні речовини, проте його результати поки невідомі.

Адвокат гравця відмовився давати коментарі з приводу цієї ситуації.

Зауважимо, що влітку 2026 року Мальдіні перейшов на правах оренди з Аталанти до розташування Кальярі. За цей час провів у футболці "червоно-синіх" 6 матчів.

Гравець потрапив у автокатастрофу незабаром після того, як відзначився другим своїм голом у сезоні в матчі проти Аталанти в 4 турі Серії А (виїзна перемога Кальярі 2:1).