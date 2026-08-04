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Легіонер Полісся: Хочу стати таким же хоробрим, як і українці

Олег Дідух — 4 серпня 2026, 19:48
Легіонер Полісся: Хочу стати таким же хоробрим, як і українці
Леандру Андраде
ФК Полісся

Кабовердійський легіонер Полісся Леандру Андраде пояснив, чому наважився перебратися в Україну під час війни.

Слова 26-річного кабовердійця наводить Футбол 24.

"Насправді трошки переживав, але я – людина-боєць. Звісно, я розпитував про ситуацію, яка в державі, але мене всі запевняли, що все добре і я зможу адаптуватися. Я – смілива людина. Моя сім'я переживала і казала, які є ризики.

Але я дізнався дуже багато інформації, все переглянув, проаналізував і пояснив їм. Чемпіонат України дуже сильний і я хотів сюди перейти. Рідні мене підтримали. Українці – це сильні люди і я це вже побачив. Я хочу стати таким же хоробрим, як і ви", – заявив вінгер.

Леандру Андраде перейшов у Полісся з Карабаха наприкінці червня поточного року, підписавши контракт на три роки.

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