Коваленко: Сподіваюсь зіграти у матчі з Удінезе

Український півзахисник Віктор Коваленко сподівається зіграти у наступному матчі Емполі у Серії А.

Цитує гравця Tuttomercatoweb.

"Ми працювали як завжди. Ми сподіваємося виграти в Удінезе та надіюсь, що тренер зможе дати мені кілька хвилин. Я багато тренувався в ці місяці, я знаю про свої м'язові проблеми і я багато працював над цим. Я готовий до роботи в команді. Цілі на сезон? Перемоги команди та виживання Емполі є найважливішою метою. Містер Роберто Д'Аверса знає, де я можу грати, як я можу це робити. Я вже пробував різні схеми в інших командах", – розповів Коваленко.

Напередодні Емполі оголосило про повернення гравця. Деталі контракту невідомі, але раніше була інформація, що 28-річний українець виступатиме за італійців до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, що для Коваленка це буде другий період у складі Емполі. Він грав за "синіх" у сезоні-2023/24 на правах оренди. Тоді Віктор записав на свій рахунок два голи та одну результативну передачу в 17 матчах.

Емполі наразі посідає 17-те місце в Серії А, набравши 21 очко. Наступний матч команда зіграє 16 лютого проти Удінезе.