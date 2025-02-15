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Коваленко: Сподіваюсь зіграти у матчі з Удінезе

Олександр Булава — 15 лютого 2025, 11:45
Коваленко: Сподіваюсь зіграти у матчі з Удінезе
Віктор Коваленко
Getty Images

Український півзахисник Віктор Коваленко сподівається зіграти у наступному матчі Емполі у Серії А.

Цитує гравця Tuttomercatoweb.

"Ми працювали як завжди. Ми сподіваємося виграти в Удінезе та надіюсь, що тренер зможе дати мені кілька хвилин. Я багато тренувався в ці місяці, я знаю про свої м'язові проблеми і я багато працював над цим. Я готовий до роботи в команді.

Цілі на сезон? Перемоги команди та виживання Емполі є найважливішою метою. Містер Роберто Д'Аверса знає, де я можу грати, як я можу це робити. Я вже пробував різні схеми в інших командах", – розповів Коваленко.

Напередодні Емполі оголосило про повернення гравця. Деталі контракту невідомі, але раніше була інформація, що 28-річний українець виступатиме за італійців до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, що для Коваленка це буде другий період у складі Емполі. Він грав за "синіх" у сезоні-2023/24 на правах оренди. Тоді Віктор записав на свій рахунок два голи та одну результативну передачу в 17 матчах.

Емполі наразі посідає 17-те місце в Серії А, набравши 21 очко. Наступний матч команда зіграє 16 лютого проти Удінезе.

Емполі Віктор Коваленко Чемпіонат Італії, Серія А

Емполі

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