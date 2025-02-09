Клуб Серії А завершує підписання українського півзахисника
Віктор Коваленко
IMAGO
Клуб Серії А Емполі завершує підписання українського півзахисника Віктора Коваленка.
Про це повідомив інсайдер Джанлука Ді Марціо.
Віктор перейде у Емполі до кінця сезону як вільний агент.
Наразі італійський клуб посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А після 23 турів.
Раніше була інформація, що українець може продовжити кар'єру в Туреччині.
Востаннє Коваленко виходив на поле ще 28 квітня 2024 року. Наприкінці серпня в гравця завершився контракт з Аталантою після чого він став вільним агентом.
Наразі портал Tranfermarkt оцінює футболіста з Херсона в 1,2 млн євро. Зазначимо, що Коваленко втратив у ціні після оновлення вартості гравців Серії А у жовтні минулого року.