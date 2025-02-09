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Клуб Серії А завершує підписання українського півзахисника

Олексій Мурзак — 9 лютого 2025, 13:14
Клуб Серії А завершує підписання українського півзахисника
Віктор Коваленко
IMAGO

Клуб Серії А Емполі завершує підписання українського півзахисника Віктора Коваленка.

Про це повідомив інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Віктор перейде у Емполі до кінця сезону як вільний агент.

Наразі італійський клуб посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А після 23 турів.

Раніше була інформація, що українець може продовжити кар'єру в Туреччині.

Востаннє Коваленко виходив на поле ще 28 квітня 2024 року. Наприкінці серпня в гравця завершився контракт з Аталантою після чого він став вільним агентом.

Наразі портал Tranfermarkt оцінює футболіста з Херсона в 1,2 млн євро. Зазначимо, що Коваленко втратив у ціні після оновлення вартості гравців Серії А у жовтні минулого року.

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