Коваленко може замінити Малиновського у Дженоа

Український півзахисник Віктор Коваленко може стати гравцем Дженоа.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Дженоа після травми українського півзахисника Руслана Малиновського хоче підсилити склад на ринку вільних агентів.

Серед кандидатів на підписання розглядаються Антоніо Кандрева, Рафінья Алькантара та Віктор Коваленко.

Нагадаємо, Коваленко у серпні достроково розірвав контракт з Аталантою. Українець приєднався до команди на початку 2021 року, але весь цей час провів в оренді за Спецію та Емполі. У минулому сезоні він через травми зіграв лише 17 матчів, у яких відзначився двома голами та асистом.

Зазначимо, що Малиновський напередодні переніс операцію на правому гомілковостопному суглобі. Очікується, що півзахисник пропустить щонайменше три місяці.