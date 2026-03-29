Ковалець: Металург може зберегти місце в Першій лізі

Головний тренер запорізького Металурга Сергій Ковалець оцінив шанси команди на збереження прописки в Першій лізі.

Про це 57-річний фахівець розповів на післяматчевому інтерв'ю.

У перших двох офіційних матчах 2026 року Металург здобув дві перемоги. Ці результати допоможуть команді залишитися в другому за силою дивізіоні.

"Ми віримо в себе, що можемо зберегти місце в Першій лізі. Ми впевнені в цьому. Головне виходити з бажанням, віддаватися на 100% і результат буде. Головне – бажання, і за кожен м'яч боротися", – сказав Ковалець.

Нагадаємо, що Сергій Ковалець очолив Металург під час зимової перерви. У 18 матчах першої частини чемпіонату запоріжці набрали лише 8 очок та замикали турнірну таблицю.

Навесні підопічні Ковальця перемогли Ворсклу (2:0), а у 20-му турі на виїзді обіграли тарасівську ЮКСА (3:1). У турнірній таблиці Металург займає 16 місце з 14 очками, відстаючи від зони перехідних матчів на 3 бали.

У наступному поєдинку команда Ковальця зустрінеться з одеським Чорноморцем, який претендує на підвищення в класі. Поєдинок відбудеться 3 квітня.