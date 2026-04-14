Букмекери визначили фаворита матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – ПСЖ

Букмекери визначилися з котируваннями на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому англійський Ліверпуль прийматиме французький ПСЖ.

Ліцензований букмекер betking не зміг визначити явного фаворита матчу-відповіді. На перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 2,42. Нічия – 4,00. Виграш ПСЖ – 2,50.

За підсумками двоматчевої дуелі аналітики не сумніваються в успіху французького клубу – коефіцієнт на вихід до півфіналу підопічних Луїса Енріке, за яких виступає український захисник Ілля Забарний, становить 1,11.

Поєдинок Ліверпуль – ПСЖ відбудеться 14 квітня на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому матчі ПСЖ на своєму полі переміг Ліверпуль із рахунком 2:0.

