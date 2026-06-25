Неймовірна реакція: Клопп – про реакцію Роналду на критику
Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив гру 41-річного нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу-2026.
Його слова передає Goal.
Німецький фахівець віддав належне характеру капітану португальців, який оформив дубль у грі з Узбекистаном.
"Найдивовижнішим було побачити ось що: після першого матчу, в якому Кріштіану Роналду зазнав різкої критики, я це помітив, він відповів саме так, та ще й у 41 рік, продемонструвавши неймовірно жваву та напружену гру. Я був дуже радий.
Те, що в цьому віці його все ще так хвилює, коли щось не виходить, – це неймовірно, а реакція тим більше вражає", – розповів Клопп.
Нагадаємо, дубль у матчі з Узбекистаном дозволив 41‑річному нападнику стати найрезультативнішим гравцем Португалії в історії Мундіалів. Роналду обійшов легендарного Еусебіо, який мав 9 голів на ЧС‑1966.
Крім того, у віці 41 року і 138 днів він став найстаршим футболістом в історії чемпіонатів світу, якому вдалося оформити дубль в одному матчі. Також капітан португальців став першим футболістом в історії, який забивав голи на шести чемпіонатах світу.
Наступний матч португальці проведуть 28 червня о 2:30 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Колумбії.