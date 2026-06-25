Неймовірна реакція: Клопп – про реакцію Роналду на критику

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив гру 41-річного нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає Goal.

Німецький фахівець віддав належне характеру капітану португальців, який оформив дубль у грі з Узбекистаном.

"Найдивовижнішим було побачити ось що: після першого матчу, в якому Кріштіану Роналду зазнав різкої критики, я це помітив, він відповів саме так, та ще й у 41 рік, продемонструвавши неймовірно жваву та напружену гру. Я був дуже радий.

Те, що в цьому віці його все ще так хвилює, коли щось не виходить, – це неймовірно, а реакція тим більше вражає", – розповів Клопп.