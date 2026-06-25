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Неймовірна реакція: Клопп – про реакцію Роналду на критику

Олександр Булава — 25 червня 2026, 18:47
Неймовірна реакція: Клопп – про реакцію Роналду на критику
Кріштіану Роналду
Getty Images

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив гру 41-річного нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає Goal.

Німецький фахівець віддав належне характеру капітану португальців, який оформив дубль у грі з Узбекистаном.

"Найдивовижнішим було побачити ось що: після першого матчу, в якому Кріштіану Роналду зазнав різкої критики, я це помітив, він відповів саме так, та ще й у 41 рік, продемонструвавши неймовірно жваву та напружену гру. Я був дуже радий.

Те, що в цьому віці його все ще так хвилює, коли щось не виходить, – це неймовірно, а реакція тим більше вражає", – розповів Клопп.

Нагадаємо, дубль у матчі з Узбекистаном дозволив 41‑річному нападнику стати найрезультативнішим гравцем Португалії в історії Мундіалів. Роналду обійшов легендарного Еусебіо, який мав 9 голів на ЧС‑1966.

Крім того, у віці 41 року і 138 днів він став найстаршим футболістом в історії чемпіонатів світу, якому вдалося оформити дубль в одному матчі. Також капітан португальців став першим футболістом в історії, який забивав голи на шести чемпіонатах світу.

Наступний матч португальці проведуть 28 червня о 2:30 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Колумбії.

Юрген Клопп Кріштіану Роналду Чемпіонат світу-2026 з футболу

Юрген Клопп

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