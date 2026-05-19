Костюк: Досвід наших гравців буде ключовим у матчі проти Чернігова
Головний тренер Динамо Ігор Костюк оцінив протистояння з Черніговом у фіналі Кубку України.
Про це тренер розповів на пресконференції перед поєдинком.
"Динамо 13 разів виборювало Кубок України. Чи тисне статус фаворита? Ми багато про це говорили, адже в кубкових матчах немає фаворитів. Це фінал, і на поле вийдуть дві команди, щоб здобути перемогу. Ми всі розуміємо: випадково до фіналу не потрапляють. Тому силу суперника добре знаємо й готувалися до цього матчу. Завтра буде цікаве протистояння команд зі славних міст – Чернігова та Києва.
Команда Чернігів доволі організована й заслуговує на повагу. Той досвід, який є у наших гравців – він буде ключовим моментом у завтрашньому протистоянні", – заявив Костюк.
На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є кияни, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,11. Нічия – 8,00. Звитяга представника Першої ліги – 26,00.
На підсумковий тріумф Чернігова в турнірі приймаються ставки з коефіцієнтом 13,00, а на Динамо – 1,02.
Поєдинок відбудеться 20 травня на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.
Зазначимо, що на попередній стадії турніру підопічні Ігоря Костюка здолали Буковину. Чернігів же в серії пенальті пройшов Металіст 1925.
