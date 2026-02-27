Українська правда
Могли забити ще: Костюк – про перемогу над Епіцентром

Олександр Булава — 27 лютого 2026, 16:41
Головний тренер Динамо Ігор Костюк оціни перемогу над Епіцентром (4:0) у 18 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба киян.

"Нюанси підготовки до раннього матчу (гра розпочалась о 13:00)? Жодних, просто обіду немає. Поснідали – й одразу на гру", – сказав тренер.

Також Костюк пояснив впевнену перемогу команди, яка забила одразу чотири голи, у порівнянні з попереднім матчем проти Руха (1:0).

"Тому що ми забили гол ще у першому таймі. У другому таймі суперник відкрився, зʼявились вільні зони, і за рахунок цього те, що ми планували робити, те, що ми напрацьовували, сьогодні втілили. На швидких переходах із оборони до атаки забили три мʼячі, а могли забити ще", – розповів Костюк.

Ця перемога дозволила киянам набрати 33 очки та наблизитись до третьої сходинки турнірної таблиці УПЛ. Наразі вони відстають від житомирського Полісся на один заліковий бал.

Нагадаємо, у цьому ж поєдинку Андрій Ярмоленко відзначився 117 забитим м'ячем, що дозволило йому зрівнятися і Євгенієм Селезньовим у списку найкращих бомбардирів турніру за всю історію.

