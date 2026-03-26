Кополовець спрогнозував результат матчу Україна – Швеція
Колишній футболіст Карпат Михайло Кополовець оцінив майбутній матч плейоф відбору на ЧС-2026 між збірними України та Швеції.
Його слова передає Sport.ua.
"Відсутність у шведів Александера Ісака та Деяна Кулушевскі? Тут двоякі враження. Це збірна. Коли люди грають душею і серцем, а будь-який футболіст може потрапити до збірної і видати такий матч… Не вважаю проблемою, коли там двоє-троє випадають. Футболісти хочуть себе проявити, а один-два матчі можна зіграти на емоціях, тому не звертаю увагу, коли хтось пропускає. Інша річ, коли гравець пропускає матч клубу.
Там же не грає тільки 11 футболістів, а є заявка. Не можна замінити Мессі чи Кріштіану Роналду, це геніальні футболісти, а інших можна міняти", – сказав він.
Також Кополовець назвав точний рахунок матчу Україна – Швеція, спрогнозувавши переможця зустрічі.
"Гадаю, буде рахунок 2:1 (на користь України), дуже на це сподіваюся", – розповів Кополовець.
Матч плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 Україна – Швеція відбудеться у четвер, 26 березня. Номінально домашній поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Переможець півфіналу у вирішальному матчі зіграє з тріумфатором протистояння Польща – Албанія.
Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч проти Швеції.