Цей матч цікавий тільки Реброву: Кополовець – про гру збірної України з Албанією

Ексгравець львівських Карпат Михайло Кополовець вважає, уболівальникам збірної України не цікавий матч з Албанією після провалу зі Швецією у плейоф відбору на ЧС-2026.

Його слова передає Sport.ua

"Це що за матч? Сергій Ребров про нього постійно говорить, але що це за матч – товариський? Мені не хочеться його коментувати, бо для нас він нічого не вирішує, він не цікавий. Коментувати матч, який не цікавий, після цих наших всіх подій, просто не хочеться. Це просто маразм, те, про що ми зараз говоримо. З усіх основних турнірів, де ми були, ми повилітали. Тому про що говорити? Мені це не цікаво. Давайте краще поговоримо про погоду, зараз йде дощ. А про матч немає що говорити. Цей матч цікавий тільки для Реброва", – розповів Кополовець.

Матч на "Естаді Сьютат де Валенсія" розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зазначимо, що до цього команди вісім разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна має перевагу – шість перемог та по одній нічиїй і поразці.

Востаннє вони зустрічалися в листопаді 2024 року в Лізі націй. Тоді "синьо-жовті" здолали албанців з рахунком 2:1, завдяки двом швидким голам уже в перші десять хвилин зустрічі.

Нагадаємо, що напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно, які між собою і розіграють путівку на турнір.