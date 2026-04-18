Легенда українського футболу став гравцем аматорського клубу
Колишній гравець львівських Карпат Михайло Кополовець приєднався до аматорського клубу Лопатин із другої ліги Львівської області.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються, у команді хавбек буде виступатиме під 18-м номером.
"Welcome, Legend! Офіційно! Михайло Кополовець – гравець Лопатина.
Тепер перед кожним матчем на нас чекає нова традиція", — йдеться у повідомленні клубу.
Відео клубу нагадує легендарну фразу Кополовця, яку він сказав бувши гравцем львівських Карпат: "Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою. Перед каждою! Перед каждою ігрою ходимо в церкву! Перед каждою ігрою ходимо в церкву! Кому молитися? Перед каждою ігрою наша команда ходить в церкву! Перед каждою".
Раніше Михайло грав за медіафутбольний клуб IGNIS, який представляють колишні гравці Динамо та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв.
Професійну кар'єру півзахисник завершив у 2021 році. Він виступав за Закарпаття, Карпати, Говерлу, німецький Айнгайт та Минай.
За Лопатин також виступає колишній футболіст Сергій Рибалка.