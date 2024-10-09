Кополовець: Від різних джерел чую, що у збірній України катастрофічна атмосфера

Колишній гравець Карпат Михайло Кополовець знає, що в роздягальні збірної України панує катастрофічна атмосфера.

Про це він сказав у коментарі NV.

"Не хочеться вірити в те, що люди не хочуть їхати в збірну України. Хоча я чую від різних джерел, що там катастрофічна атмосфера. Всяке може бути, тому важко сказати. Зараз у збірній епідемія травм, люди хворіють, тому прикро, що вони не допоможуть головній команді країни. Але те, що я чую, то там негативна атмосфера, це, думаю, не секрет ні для кого", – сказав Кополовець.

Національна команда зіштовхнулася зі значними кадровими проблемами перед матчами проти Грузії та Чехії – через травми або захворювання найближчі дві гри пропустять одразу 9 гравців.

Нагадаємо, збірну України піддали жорсткій критиці після поразок від Албанії та Чехії в перших двох турах Ліги націй, а на післяматчевій пресконференції у Сергія Реброва запитали, чи збирається він йти у відставку. Тренер попросив трішки почекати.