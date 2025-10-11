Йому не личить так пропускати: Кополовець – про гру Трубіна у грі з Ісландією

Колишній футболіст Карпат Михайло Кополовець оцінив перший пропущений гол збірної України у матчі з Ісландією у межах відбору на чемпіонат світу.

Цитує футболіста NV.ua.

Мікаель Еллертссон прорвався по лівому флангу й несподівано пробив у ближній кут, з його ударом не зміг впоратись Анатолій Трубін.

"Так, момент був неприємний. Але скільки разів Трубін рятував збірну – тож цей епізод можна пробачити. Йому не личить пропускати такі голи, але там провалився правий фланг, тому це комплексна помилка. Він пішов на простріл, а суперник пробив у ближній кут. Анатолій очікував передачу. Тож давайте пробачимо – Трубін зараз один із найстабільніших гравців збірної. Тим більше команда виграла і підстрахувала його", – сказав Кополовець.

Нагадаємо, збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

У четвертому турі збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.