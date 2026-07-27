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Копенгаген – Полісся: де та коли дивитись матч Ліги конференцій

Денис Іваненко — 27 липня 2026, 12:42
Копенгаген – Полісся: де та коли дивитись матч Ліги конференцій
Копенгаген – Полісся, хто покаже матч Ліги конференцій
ФК Полісся

У середу, 29 липня, Полісся зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій на виїзді проти Копенгагена.

Ця гра відбудеться на стадіоні "Паркен". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

В Україні поєдинок Копенгаген – Полісся можна переглянути на ОТТ-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та у складі всіх "MEGOPACK". Трансляція буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Нагадаємо, що в першій зустрічі команди не визначили сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 3:3.

Після того матчу наставник данців зізнався, що команда має бути задоволена результатом, адже "вовки" створили чимало моменті та могли забивати більше голів.

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