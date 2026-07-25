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Копенгаген напередодні матчу-відповіді з Поліссям продав свого нападника в клуб МЛС

Олексій Мурзак — 25 липня 2026, 18:46
Копенгаген напередодні матчу-відповіді з Поліссям продав свого нападника в клуб МЛС
Еліас Ашурі
ФК Копенгаген

Суперник Полісся по 2-му раунду кваліфікації Ліги конференцій, ФК Копенгаген, продав одного зі своїх лідерів в клуб МЛС.

Про це повідомила пресслужба команди.

Йдеться про нападника збірної Тунісу Еліаса Ашурі, який перебрався у Сан-Дієго.

Контракт із 27-річним вінгером розраховано до 30 червня 2029 року, а сума трансферу, за даними Transfermarkt склала 3 млн євро.

Разом із Копенгагеном Ашурі виступав у Лізі чемпіонів, а також став чемпіоном Данії та володарем Кубку країни.

Загалом за данський клуб він провів 117 матчів, у яких забив 12 голів та зробив 28 асистів.

Як відомо, у першому матчі з Поліссям, який завершився з рахунком 3:3, гравець участі не брав. Матч-відповідь відбудеться 30 липня.

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