Полісся розгромило Ладомир у 2 турі Прайм ліги

У неділю, 26 липня, відбувся заключний матч другого туру жіночої чемпіонату України з футболу (Прайм ліги) сезону 2026/27. Полісся вдома завдало розгромної поразки Ладомиру з рахунком 5:0.

Дублями відзначилися Наталія Корнацька та Вікторія Серемчук, ще один гол забила Валентина Тараканова.

Чемпіонат України – Прайм Ліга

2 тур, 25 липня

Полісся (Житомир) – Ладомир (Володимир) – 5:0

Голи: 1:0 – 16 Корнацька, 2:0 – 20 Корнацька, 3:0 – 38 Тараканова, 4:0 – 47 Серемчук, 5:0 – 90 Серемчук

Завдяки цій перемозі Полісся очолило турніру таблицю Прайм ліги після 2 турів. Окрім команди з Житомира, по 6 очок також мають Сістерс (Одеса) та Металіст 1925, проте Полісся випереджає їх за кращою різницею голів. Минулого тижня у матчі-відкритті Прайм ліги-2026/27 Полісся розгромило Шахтар 4:0.