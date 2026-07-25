Полісся підписало довгострокові контракти з трьома перспективними африканськими легіонерами

Полісся оголосило про підписання довгострокових контрактів із трьома талановитими 18-річними футболістами з Африки.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

Лави "вовків" поповнили захисник Данджума Далінг Джуніор, півзахисник Аджей Реймонд та нападник Мухаммад Абдулхакам Абдулкадір.

Нігерієць Джуніор пройшов успішний перегляд у Житомирі, за підсумками якого клуб оформив повноцінний трансфер гравця. Наразі Данджума вже приєднався до команди Полісся U-21.

Опорний ганський хавбек Реймонд розпочне свій шлях у клубі з Полісся-2. Водночас упродовж сезону він матиме право виступати за команди U-21 та U-19.

Нігерійський нападник Абдулкадір наразі заявлений за Полісся U-21, але завдяки правилу спільної заявки зможе підсилювати й інші юнацькі команди клубу.

Напередодні стало відомо, що суперник Полісся по 2-му раунду кваліфікації Ліги конференцій, ФК Копенгаген, продав одного зі своїх лідерів в клуб МЛС.