Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Копенгаген – Полісся: хто фаворит відбіркового матчу Ліги конференцій

Денис Іваненко — 27 липня 2026, 08:58
Копенгаген – Полісся: хто фаворит відбіркового матчу Ліги конференцій
Копенгаген – Полісся, коефіцієнти на матч 29 липня
УЄФА

У середу, 29 липня, Полісся зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій на виїзді з Копенгагеном.

Ця гра відбудеться на стадіоні "Паркен". Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом данську команду. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,64. Нічия – 4,00. Виграш підопічних Ротаня – 4,75.

Прохід Копенгагена до наступної стадії турніру – 1,35. На те, що "вовки" проб'ються у третій раунд відбору – 3,14.

Очікується, що цей поєдинок може бути доволі результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 1,66, а ТМ 2,5 оцінюється у 2,14.

Нагадаємо, що в першій зустрічі команди не визначили сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 3:3.

Читайте також :
Чеські судді обслужать матч Полісся в кваліфікації Ліги конференцій
Копенгаген Ліга конференцій Полісся Житомир

Полісся Житомир

Чеські судді обслужать матч Полісся в кваліфікації Ліги конференцій
Полісся розгромило Ладомир у 2 турі Прайм ліги
Полісся підписало довгострокові контракти з трьома перспективними африканськими легіонерами
Копенгаген напередодні матчу-відповіді з Поліссям продав свого нападника в клуб МЛС
Тренер Копенгагена: Маємо бути задоволені, що Полісся не забило більше голів

Останні новини