Копенгаген – Полісся: хто фаворит відбіркового матчу Ліги конференцій

У середу, 29 липня, Полісся зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій на виїзді з Копенгагеном.

Ця гра відбудеться на стадіоні "Паркен". Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом данську команду. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,64. Нічия – 4,00. Виграш підопічних Ротаня – 4,75.

Прохід Копенгагена до наступної стадії турніру – 1,35. На те, що "вовки" проб'ються у третій раунд відбору – 3,14.

Очікується, що цей поєдинок може бути доволі результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 1,66, а ТМ 2,5 оцінюється у 2,14.

Нагадаємо, що в першій зустрічі команди не визначили сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 3:3.